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Семья Началовой выступила против съемок фильма о певице​​​​​​​

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Семья Началовой выступила против съемок фильма о певице​​​​​​​

Москва, 2 апреля. Семья Юлии Началовой не поддержала инициативу снять фильм об артистке, подчеркнув, что у родителей певицы есть свои идеи по поводу того, как сохранить светлую память о дочери. Об этом сообщила представитель исполнительницы Анна Исаева.

Ранее появилась информация о том, что режиссер Наталья Филатова снимает полнометражный художественный фильм о жизни и смерти популярной российской певицы. Как сообщал портал «Вокруг.кино», в основу фильма под названием «Буду рядом…» лягут события из жизни Началовой.

По данным издания, премьера художественного фильма должна состояться осенью 2019 года. Авторы держат в секрете подробности сюжета картины, а также имя актрисы, исполняющей главную роль. В СМИ также просочились подробности о съемках финальной сцены картины: она была снята в московском аэропорту.

Представитель артистки Исаева в социальной сети Instagram прокомментировала появившуюся в СМИ информацию. По ее словам, семья Началовой выступает против съемок фильма о певице.

«Я могу сказать только одно: родители не давали прав на использование контента и имени их дочери в этом кинопродукте. Инициаторы этой съемки звонили однажды с этой идеей, но мы ее не поддержали. Ни идею о концерте памяти, предлагаемую теми же людьми», — написала Исаева.

Она обратила особое внимание на то, что у близких исполнительницы есть «свои идеи и пожелания на этот счет». Представитель артистки призвала уважать память Началовой и дать ее родителям возможность принять самостоятельное решение о сохранении светлой памяти их дочери.

Семья Началовой выступила против съемок фильма о певице​​​​​​​

Как напоминает телеканал «360», Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние Началовой ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Похороны Началовой прошли 21 марта на на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее медики в программе «Человек и закон» восстановили полную картину болезни и смерти исполнительницы.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Instagram
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