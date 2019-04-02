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Актер Стругачев прокомментировал смерть Васильева

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Актер Стругачев прокомментировал смерть Васильева

Санкт-Петербург, 2 апреля. Актер Александр Васильев скончался на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Артист Семен Стругачев, комментируя кончину актера, отметил, что Васильев «очень держался, как мужчина».

«Горько, очень горько, что ушел так рано и в таких мучениях… Он очень держался, как мужчина», — сказал Стругачев в интервью «Пятому каналу».

По словам актера, он вместе с Васильевым учился во Владивостоке, а потом работал в кино. Отмечается, что артист приходил на спектакли Стругачева, а последний раз им удалось пообщаться год назад.

Актер Стругачев прокомментировал смерть Васильева

Во вторник стало известно о смерти заслуженного артиста России. Прощание с Васильевым пройдет на киностудии «Ленфильм» в Петербурге в среду. Похоронят артиста на Смоленском кладбище.

Васильев известен по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и «Бандитский Петербург».

Автор: Данила Копп
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