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Российские ученые перепроверят теорию относительности Эйнштейна

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Российские ученые перепроверят теорию относительности Эйнштейна

Москва, 2 апреля. Российские ученые до конца года завершат обработку данных с космического телескопа «Спектр-Р», которые позволят перепроверить Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. Об этом рассказал научный руководитель проекта член-корреспондент РАН Юрий Ковалев. По его словам, информация поможет проверить теорию Эйнштейна в 10 раз точнее, чем американский эксперимент.

Как пишет РИА Новости, специалист напомнил, что российские ученые достигли точности, равной точности Gravity Probe-A. Он уточнил, что к концу 2019 года научная группа должна проанализировать данные до 100 наблюдений.

Ковалев выразил надежду, что точность проверки принципа эквивалентности можно будет увеличить до десяти раз.

Напомним, Эйнштейн более 100 лет назад предсказал, что вблизи массивного объекта время будет идти медленнее. В 1976 году американские исследователи для проверки теории запустили в космос спутник Gravity Probe-A, он подтвердил данные.

Российские ученые перепроверят теорию относительности Эйнштейна

Автор: Алия Садыкова
Источник: РИА Новости
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