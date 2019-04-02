Орбакайте напугала фанатов фотографией с синяками и кровоподтеками

Москва, 2 апреля. Известная российская певица Кристина Орбакайте напугала поклонников фотографией со следами побоев. На снимке, который она опубликовала в Instagram, у женщины растрепаны волосы, под глазом синяк, а губа разбита.

Однако сама Орбакайте тут же успокоила своих подписчиков, сообщив, что это первоапрельский розыгрыш.

«Не волнуйтесь, это грим. С детства любила всех смешить дома и в школе. Поэтому, сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино, не важно, трагикомедия или комедия положений, фарс или водевиль — всегда интересно. Всех с 1апреля», — пишет она в Instagram.

Отметим, что далеко не все поклонники творчества Орбакайте оценили ее юмор. Некоторые пользователи отметили, что домашнее насилие — это неудачная тема для шуток, а другие в суеверном страхе предположили, что женщина таким образом может навлечь на себя беду, пишет портал «Дни.ру».

Кристина Орбакайте является не только известной певицей, но и актрисой. В театре она играла в спектаклях «Понедельник после чуда», «Барышня-крестьянка», «Данная» и «Двое на качелях». Российскому кинозрителю она может быть известна по ролям в фильмах «Чучело», «Виват, гардемарины!» и трилогии «Любовь-морковь».

В сентябре прошлого года СМИ сообщили, что Орбакайте переезжает в США на постоянное место жительства. Однако позже ее пиар-директор в разговоре с ФАН опроверг эти слухи, пояснив, что певица ездила в Штаты на съемки нового клипа.