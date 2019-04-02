Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов на выборах

Киев, 2 апреля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила действующего президента страны Петра Порошенко в фальсификации результатов на выборах.

Как пишет ТАСС, Тимошенко убеждена, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. По ее мнению, в этом виновен Порошенко.

«Могу твердо сказать, что президентом Украины Петром Порошенко, именно что касается его результатов, выборы были сфальсифицированы, — объявила кандидат на пост президента страны. — И они были не просто сфальсифицированы, они были искажены».

По результатам обработки 98,75% протоколов окружных избирательных комиссий в ЦИК Украины сообщили о лидерстве шоумена Владимира Зеленского, за которого жители страны отдали 31 марта 30,23% голосов. Вторую строчку занимает Порошенко с показателем 15,91% голосов. Тимошенко досталось третье место: за нее проголосовали 13,39% жителей страны.

Пятерку лидеров на президентских выборах на Украине замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,68% и 6,92% соответственно.

После оглашения итогов первого тура Порошенко заявил о необходимости провести дебаты с Зеленским во втором туре выборов. Зеленский уже ответил, что готов к этому. Однако его советник Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах Зеленского с Порошенко. По его словам, любая политическая дискуссия, вероятнее всего, сведется к обычной перепалке.