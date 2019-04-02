В Совфеде поддержали позицию Сербии по Голанским высотам

Парламентский комитет дружбы при Народном совете Сирии провел встречу с поверенным в делах Сербии Миланом Вятовичем. Сербский политик рассказал, что Белград не приемлет позицию Соединенных Штатов по Голанским высотам. Он напомнил, что данный регион является территорий Сирии, которая оккупирована Израилем.

Председатель комитета Джамал аль-Зуаби высоко оценил продолжение работы посольства Сербии в Дамаске, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Политик добавил, что Сирии и Сербии нужно и дальше активно сотрудничать.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с журналистом Федерального агентства новостей поддержал позицию Сербии по Голанам. Он напомнил, что регион перешел под контроль Израиля незаконно.

«Я всецело разделяю позицию Белграда, Сербия совершенно правомочно не признает Голанские высоты территорией Израиля. Фактически данная территория была захвачена», — рассуждает сенатор от Республики Крым.

По словам российского политика, Тель-Авив не проводил никаких референдумов, а просто насильно захватил высоты.

«Если бы там прошел референдум, и жители данного региона в подавляющем большинстве высказались за вхождение в состав Израиля, причем плебисцит должен был бы быть абсолютно законным, тогда еще можно было бы подискутировать на эту тему. Но этого не произошло. Голанские высоты аннексированы и оккупированы», — говорит собеседник ФАН.

Он добавил, что воссоединение России и Крыма произошло в строгом соответствии с нормами внутреннего и международного права, но коллективный Запад отказывается признавать результаты волеизъявления крымчан.

«Можно провести прямую аналогию между данной ситуаций и обвинениями, которые звучат в адрес России из-за Крыма. Полуостров не «захвачен», не «аннексирован». Крым провел референдум, крымчане высказались за воссоединение с РФ, и оно произошло. Разница в данном случае очевидна», — отметил председатель Русской общины Крыма.

В заключение он добавил, что его не удивило решение Вашингтона признать Голанские высоты территорией Израиля.

«Что касается позиции Соединенных Штатов, ее можно охарактеризовать как очередное проявление политики двойных стандартов», — резюмировал Сергей Цеков.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль незаконно оккупировал Голанские высоты, которые являются территорией Сирии. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке в нарушение норм международного права провозгласил свой суверенитет над Голанами. Действия Израиля осудило мировое сообщество, в том числе по линии ООН.