Видео нападения на Викторию Скрипаль появилось в Сети

Ярославль, 2 апреля. Очевидцы запечатлели на видео нападение на племянницу экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля Викторию. Ролик во вторник опубликовал телевизионный канал «360».

«Он меня стукнул в лицо», — слышен на кадрах голос племянницы бывшего сотрудника ГРУ.

Инцидент произошел в одном из ярославских ТСЖ. Началось все с визита комиссии, которая должна была забрать всю документацию у предыдущего председателя и передать вновь избранному.

Как отметила Виктория, мужчина никогда не скрывал плохого отношения ни к ней самой, ни к ее супругу. Родственница Скрипаля обратила внимание на то, что избить ее он пытался не впервые.

По ее словам, после инцидента в британском Солсбери благодаря усердным действиям мужчины Викторию исключили из членов правления ТСЖ — «как бы чего не вышло».

Но экс-руководитель отказался отдавать документы, после чего ударил Викторию и ее супруга. В итоге женщина получила рассечение губы, а мужу сломали палец.

Четвертого марта 2018 года в британском Солсбери были найдены в бессознательном состоянии экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. По версии следователей, россиян отравили нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Лондон поспешил обвинить РФ в причастности к инциденту, но не предоставил по сегодняшний день ни единого доказательства на этот счет. Российская сторона назвала обвинения политическими и голословными.