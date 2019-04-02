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Россия

Прокурор КЧР подал в отставку

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Прокурор КЧР подал в отставку

Москва, 2 апреля. Прокурор Карачаево-Черкесской Республики Александр Терещенко написал заявление об отставке, сообщил Федеральному агентству новостей первый заместитель прокурора региона Михаил Шабунин.

«Да, подтверждаем», — сказал Шабунин, отвечая на вопрос об отставке Терещенко.

Что стало причиной такого решения, собеседник агентства не уточнил.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил Терещенко на должность прокурора ЧКР в 2014 году. Глава прокуратуры награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» III степени.

Автор: Данила Копп
Источник: Федеральное агентство новостей
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