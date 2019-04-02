В Минфине сделали заявление о возможных изменениях в Налоговом кодексе

Москва, 2 апреля. Вопрос о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей будет обсуждаться с с бизнес-сообществом, никаких окончательных решений пока не принято, заявили в пресс-службе министерства финансов РФ.

В ведомстве пояснили, что формирование перечня неналоговых платежей, которые могут быть включены в Налоговый кодекс, происходит в рамках работы по их систематизации. Проект подготовили и опубликовали на портале правовой информации для общественного обсуждения.

«Никакие решения пока еще не приняты, идет проработка вопроса», — подчеркнул собеседник агентства ТАСС.

В Минфине уточнили, что ожидают получить со стороны бизнесменов и общественников конкретные предложения и замечания. После этого планируется формирование окончательного перечня неналоговых платежей, «которыми целесообразно дополнить Налоговый кодекс».

Напомним, в законопроекте Минфина речь идет о включении в НК РФ пяти глав — о налоге с операторов связи, сборе с пользователей автодорог, экологическом налоге, утилизационном сборе, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Как отмечает KP.RU, первые предложение о включении неналоговых платежей отдельной главой в Налоговый кодекс прозвучали еще в апреле прошлого года. Планируется, что это позволит создать дополнительные источники дохода для местных бюджетов.