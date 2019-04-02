Эксперты объяснили, как Россия обошла США по поставкам сжиженного газа в Европу

Россия наращивает поставки сжиженного природного газа в Европу и уже опередила по этому показателю США, говорится в ежегодном докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа, опубликованном в понедельник.

Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн тонн, тогда как США поставили в ЕС лишь 2,7 млн тонн сжиженного газа, сообщается в докладе.

После запуска в конце 2017 года проекта «Ямал СПГ» Россия стала наращивать производство сжиженного топлива и по итогам работы за прошлый год приблизилась к США по общим объемам поставок СПГ на мировой рынок. Так, если экспорт американского СПГ в 2018 году составил 20,7 млн тонн, то экспорт СПГ из России достиг 18,4 млн тонн.

«После того как «Новатэк» с опережением сроков запустил проект «Ямал СПГ», у России появилось много свободного сжиженного природного газа», — пояснил в интервью Федеральному агентству новостей директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Эти свободные объемы пошли в Европу, поскольку данный рынок — ближайший, добавил эксперт.

«Можно, конечно, возить СПГ летом по Северному морскому пути в Азию, поскольку там выше цены на углеводороды. Зимой это проблематично, поскольку приходится использовать ледоколы. Это дорого. Кроме того, как раз для перевозок СПГ в Арктике еще не построены специальные ледоколы. Поэтому значительная часть СПГ с Ямала пошла в Европу», — рассказал нефтегазовый аналитик.

При этом США традиционно больше завязаны на рынок Латинской Америки, который ближе к ним, и на азиатский рынок, где выше цены на углеводороды, чем в Европе, пояснил собеседник ФАН. Американцы, конечно, хотели бы вытеснить Россию с европейского газового рынка, включая и ее трубопроводный газ. Но у них элементарно нет таких больших объемов, чтобы заменить российское голубое топливо своими поставками СПГ, уверен эксперт.

«Теперь мы видим, что и в области сжиженного газа Россия вышла в Европе на лидирующие позиции. Европейцы считают, что, с точки зрения политики, им было бы правильно покупать американский газ. Но с точки зрения экономики они не враги себе и понимают, что лучше покупать более дешевый газ у России, которая к тому же зарекомендовала себя как надежный поставщик», — объяснил собеседник ФАН.

Есть, конечно, страны вроде Литвы или Польши, где постоянно заявляют о том, что необходимо покупать поменьше российского газа и побольше американского СПГ, несмотря на дороговизну последнего, напомнил эксперт.

«Но дальше слов и там дело почти не идет. И прибалтийские государства, и Польша продолжают главным образом покупать российский газ, а СПГ они покупают из ложно понятого чувства «энергетической безопасности», — отметил Сергей Правосудов.

Более того, в Европе есть страны, где российский трубопроводный и сжиженный газ в некотором смысле начали конкурировать между собой.

«Таких рынков, кстати, немного. Это Великобритания, Франция и Италия. А в Испанию и Португалию, например, российских газопроводов не проложено. Пока в целом нельзя сказать, что наши компании мешают друг другу в Европе, создают ненужную конкуренцию. Жесткого противостояния нет», — подчеркнул нефтегазовый аналитик.

Сейчас сложно сказать, будет ли Россия сохранять лидирующие позиции по продаже СПГ в Европе. Это зависит от того, что решит руководство «Новатэка», считает собеседник ФАН.

«Вполне возможно, со временем они все же переориентируются на азиатский рынок, где углеводороды дороже. Каких-то серьезных санкций против «Новатэка» со стороны американцев я не жду, поскольку в проектах этой кампании участвуют европейцы, например французская Total. Как можно европейской компании запретить продавать свои объемы на европейский рынок? Это было бы уже откровенным бредом со стороны американцев», — эмоционально резюмировал эксперт.

Производство сжиженного газа в России будет расти, рассказал в интервью ФАН руководитель аналитического управления фонда «Национальная энергетическая безопасность» Александр Пасечник. При этом никто не собирается отменять и трубопроводные поставки, уверен эксперт. Кроме того, в конце этого года трубопроводный российский газ впервые в истории пойдет в Китай по «Силе Сибири».

«Одновременно «Новатэк» строит планы по развитию проектов «Арктика-СПГ-1» и «Арктика СПГ-2». СПГ-проектами занимаются и «Газпром», и «Роснефть». Этот вид топлива сейчас в общемировом тренде: и Австралия, и США планируют увеличивать производство»,— отметил собеседник ФАН.

Есть оценки, что будет расти рынок не только Китая, но и Индии, добавил Пасечник, поэтому в СПГ-проекты идет приток инвестиций.

«На европейском рынке, конечно, американцы не смогут честно конкурировать с российским трубопроводным газом, который значительно дешевле СПГ. Что касается сжиженного газа — мы видим, что, при примерно сопоставимых ценах на СПГ, американцы даже тут не могут нас обогнать», — рассказал эксперт.

По его словам, не случайно Вашингтон всячески пытается дискредитировать Россию и обложить санкциями. В частности, в конце марта в США был принят закон, который призван ограничить поставки нашего газа в Европу.

«Россия по их логике навязывает Старому Свету свой газ, использует «энергетическую дубинку» и т. д. Возможно, что США будут как-то поощрять тех, кто закупает их СПГ в Европе. Но долго поддерживать нежизнеспособные проекты — дело безнадежное», — уверен эксперт.

Что касается российского СПГ, постепенно он все больше будет уходить на азиатский рынок, о чем неоднократно заявляло руководство «Новатэка», считает Пасечник. Поэтому европейский рынок все же вторичен для компании.

«Не думаю, что американцы пойдут на крайние меры, чтобы вытеснить российский СПГ из Европы. Хотя бы из тех соображений, что «Новатэк» — частная компания, а они в первую очередь преследуют российские госкомпании. Да и с «Газпромом» у американцев, как мы видим, пока не очень успешно получается. Мы видим, кроме того, что иностранцы сохраняют свои доли в «Новатэке» и стремятся приобрести новые, значит риск введения серьезных санкций небольшой», — подытожил собеседник ФАН.

В России первый завод по сжижению природного газа был запущен в 2006 году в рамках проекта «Сахалин-1». Предполагается, что к 2030 году Россия станет одним из лидеров по производству СПГ в мире, ее доля в общемировом экспорте этого продукта составит 20%.