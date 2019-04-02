Зоозащитники добились закрытия последней норковой фермы в Германии

Берлин, 2 апреля. Зоозащитники добились закрытия последней норковой фермы в немецком городе Раден после того, как узнали об условиях содержания животных. Владелец фермы заявил, что закрыл свое предприятие, ставшее нерентабельным из-за давления со стороны общественности и постоянных санитарных проверок.

Норковая ферма оказалась в центре скандала из-за деятельности активистов-зоозащитников. Они с помощью дронов сумели доказать, что норки содержатся в недопустимых условиях. Они живут в тесных клетках и не имеют доступа к воде. После этого на ферму прибыла санитарная инспекция, однако данное предприятие к этому времени уже было закрыто, сообщает VSE42.

Напомним, что в марте министерство культуры РФ подготовило проект, который определяет требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Документ требует от владельцев животных следить за их физическим состоянием и здоровьем, а так же обращать внимание на зверей, которые находятся в состоянии стресса или выглядят больными.