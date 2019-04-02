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Ненадежность США заставила курдов SDF просить защиты от турок у Дамаска

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Ненадежность США заставила курдов SDF просить защиты от турок у Дамаска

Курдские силы на севере-востоке Сирии не стремятся к отделению от Дамаска и хотели бы наладить диалог с правительством Башара Асада, заявил накануне главнокомандующий проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди. По словам лидера SDF, прежде всего курдские силы хотели бы избежать нового военного вторжения Турции, о котором ранее заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Для сирийских курдов наступает сложное время

В своем заявлении главнокомандующий SDF коснулся важнейших тем — жизни курдов в Сирии после «окончательной победы» над «Исламским государством»1 (запрещено в России) и заявлений руководства США о возможном последующем выводе американских войск. Судя по всему, курдский командующий понимает, что без непрерывной поддержки американских сил курды не смогут противостоять ИГ1.

«Оставить в Сирии 400 военнослужащих США будет недостаточно, чтобы террористы ИГИЛ1 не смогли вернуться, — с явным беспокойством заявил курдский командующий, передает Step News Agency. — SDF в большинстве своем курды, но мы часть Сирии и поэтому не стремимся отделиться от нее. Надо договориться с Дамаском. Турция не должна получить «зеленый свет» на атаку Манбиджа, и SDF не хотят войны с Турцией».

Беспокойство руководства курдского альянса вполне обосновано — уже сейчас в SDF начинают понимать, что заявления об «окончательном разгроме «халифата» ИГ» оказались преждевременными. Террористы «Исламского государства» больше не контролируют территорию в Сирии, однако за несколько недель после разгрома в Багузе «спящие ячейки» ИГ в провинциях Дейр-эз-Зор, Хасака и Ракка развернули ожесточенную подпольную войну против курдских сил, совершив всего за несколько дней десятки нападений.

ИГИЛ

С севера курдам угрожает Турция, где борьбу с любыми вооруженными формированиями курдов считают приоритетной задачей для обеспечения собственной безопасности. План Эрдогана предполагает создание вдоль всей северной границы Сирии 20-мильной «зоны безопасности», которая отрежет террористов Рабочей партии Курдистана от снабжения, поставляемого курдскими SDF и YPG. Первичной целью новой операции ВС Турции, о начале которой Эрдоган заявил в воскресенье, должен стать Манбидж — крупный город, который находится на границе зон контроля курдских и правительственных сил. Жители Манбиджа уже давно осознали опасность, которую несут курдские формирования, и требуют передать контроль над городом САА — Эрдоган, связанный взаимными соглашениями с Россией, не станет атаковать правительственные силы. Теперь это осознали и в SDF.

Оказавшись между молотом и наковальней, и рискуя при этом оказаться без непосредственной поддержки коалиции США — война с ИГ выиграна, более оправдания для присутствия американских, британских и французских сил нет — курды могут стать куда дружелюбнее с Дамаском. Однако в этом случае они полностью лишатся поддержки США — как и в случае попыток вести борьбу с Турцией на сирийской земле, о чем заранее предупреждали курдов в Пентагоне. До сих пор США активно снабжают курдов оружием, обеспечивая также разведывательную и воздушную поддержку — но если коалиция «откажется» от них, курдам придется самостоятельно разбираться с сотнями «спящих ячеек» ИГ на своей территории.

Главное — уход американцев с севера Сирии

Главным условием для начала предметного диалога курдских сил с Дамаском является уход американских сил с севера Сирии, считает политолог, публицист Андрей Онтиков. Если SDF не будут прикрыты присутствием американских сил в Хасаке и Ракке, им останется надеяться только на защиту Дамаска и России.

«Уход американцев подтолкнет курдов к диалогу с Дамаском, чтобы не допустить военного сценария. Россия, я думаю, к этому диалогу подключится, добиваясь, чтобы по итогам этого диалога законная сирийская власть вернулась в районы к востоку от Евфрата, — отметил Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей. — Принципиальным вопросом останется именно возвращение сирийской власти».

По словам политолога, в ходе диалога с Дамаском курды будут стараться получить для себя максимальные преимущества в новой Сирии — как в рамках конституционного процесса, так и в других аспектах. Ранее, например, курды требовали выделить «Демократические силы Сирии» в отдельную особую структуру в рамках сирийской армии — на что Дамаск, разумеется, не был готов пойти.

Ненадежность США заставила курдов SDF просить защиты от турок у Дамаска

Как отметил Андрей Онтиков, для того, чтобы предотвратить новую операцию ВС Турции на севере Сирии не обязательно даже передавать под контроль Дамаска сразу всю территорию курдского контроля — главное, чтобы САА сейчас контролировала ситуацию на границе. Таким образом для Турции отпадет необходимость в создании «буферной зоны» для защиты от РПК, а курдскому населению на севере Сирии не придется с ужасом ожидать прихода протурецких группировок ССА, как это произошло в Африне.

«В случае возвращения сирийской власти в районы курдского контроля Турции ничего не останется, кроме как отказаться от военной операции, — одно дело наносить удары по боевикам РПК, по курдам, а другое — вести боевые действия в районе присутствия сирийских военных и представителей Дамаска. Это уже будет не что иное, как агрессия против Сирии, — подчеркнул эксперт ФАН.

Но в случае, если курды будут пытаться сыграть на интересах Дамаска, выторговать себе какие-то преимущества и затягивать время, то это будет игра с огнем, поскольку турки тоже не готовы ждать — они четко заявили, что намерены провести операцию в Манбидже, и пока сдерживают их лишь два фактора: американское присутствие и договоренности с Россией».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Валентин Меликов
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