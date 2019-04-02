Ненадежность США заставила курдов SDF просить защиты от турок у Дамаска

Курдские силы на севере-востоке Сирии не стремятся к отделению от Дамаска и хотели бы наладить диалог с правительством Башара Асада, заявил накануне главнокомандующий проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди. По словам лидера SDF, прежде всего курдские силы хотели бы избежать нового военного вторжения Турции, о котором ранее заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей.

Для сирийских курдов наступает сложное время

В своем заявлении главнокомандующий SDF коснулся важнейших тем — жизни курдов в Сирии после «окончательной победы» над «Исламским государством»1 (запрещено в России) и заявлений руководства США о возможном последующем выводе американских войск. Судя по всему, курдский командующий понимает, что без непрерывной поддержки американских сил курды не смогут противостоять ИГ1.

«Оставить в Сирии 400 военнослужащих США будет недостаточно, чтобы террористы ИГИЛ1 не смогли вернуться, — с явным беспокойством заявил курдский командующий, передает Step News Agency. — SDF в большинстве своем курды, но мы часть Сирии и поэтому не стремимся отделиться от нее. Надо договориться с Дамаском. Турция не должна получить «зеленый свет» на атаку Манбиджа, и SDF не хотят войны с Турцией».

Беспокойство руководства курдского альянса вполне обосновано — уже сейчас в SDF начинают понимать, что заявления об «окончательном разгроме «халифата» ИГ» оказались преждевременными. Террористы «Исламского государства» больше не контролируют территорию в Сирии, однако за несколько недель после разгрома в Багузе «спящие ячейки» ИГ в провинциях Дейр-эз-Зор, Хасака и Ракка развернули ожесточенную подпольную войну против курдских сил, совершив всего за несколько дней десятки нападений.

С севера курдам угрожает Турция, где борьбу с любыми вооруженными формированиями курдов считают приоритетной задачей для обеспечения собственной безопасности. План Эрдогана предполагает создание вдоль всей северной границы Сирии 20-мильной «зоны безопасности», которая отрежет террористов Рабочей партии Курдистана от снабжения, поставляемого курдскими SDF и YPG. Первичной целью новой операции ВС Турции, о начале которой Эрдоган заявил в воскресенье, должен стать Манбидж — крупный город, который находится на границе зон контроля курдских и правительственных сил. Жители Манбиджа уже давно осознали опасность, которую несут курдские формирования, и требуют передать контроль над городом САА — Эрдоган, связанный взаимными соглашениями с Россией, не станет атаковать правительственные силы. Теперь это осознали и в SDF.

Оказавшись между молотом и наковальней, и рискуя при этом оказаться без непосредственной поддержки коалиции США — война с ИГ выиграна, более оправдания для присутствия американских, британских и французских сил нет — курды могут стать куда дружелюбнее с Дамаском. Однако в этом случае они полностью лишатся поддержки США — как и в случае попыток вести борьбу с Турцией на сирийской земле, о чем заранее предупреждали курдов в Пентагоне. До сих пор США активно снабжают курдов оружием, обеспечивая также разведывательную и воздушную поддержку — но если коалиция «откажется» от них, курдам придется самостоятельно разбираться с сотнями «спящих ячеек» ИГ на своей территории.

Главное — уход американцев с севера Сирии

Главным условием для начала предметного диалога курдских сил с Дамаском является уход американских сил с севера Сирии, считает политолог, публицист Андрей Онтиков. Если SDF не будут прикрыты присутствием американских сил в Хасаке и Ракке, им останется надеяться только на защиту Дамаска и России.

«Уход американцев подтолкнет курдов к диалогу с Дамаском, чтобы не допустить военного сценария. Россия, я думаю, к этому диалогу подключится, добиваясь, чтобы по итогам этого диалога законная сирийская власть вернулась в районы к востоку от Евфрата, — отметил Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей. — Принципиальным вопросом останется именно возвращение сирийской власти».

По словам политолога, в ходе диалога с Дамаском курды будут стараться получить для себя максимальные преимущества в новой Сирии — как в рамках конституционного процесса, так и в других аспектах. Ранее, например, курды требовали выделить «Демократические силы Сирии» в отдельную особую структуру в рамках сирийской армии — на что Дамаск, разумеется, не был готов пойти.

Как отметил Андрей Онтиков, для того, чтобы предотвратить новую операцию ВС Турции на севере Сирии не обязательно даже передавать под контроль Дамаска сразу всю территорию курдского контроля — главное, чтобы САА сейчас контролировала ситуацию на границе. Таким образом для Турции отпадет необходимость в создании «буферной зоны» для защиты от РПК, а курдскому населению на севере Сирии не придется с ужасом ожидать прихода протурецких группировок ССА, как это произошло в Африне.

«В случае возвращения сирийской власти в районы курдского контроля Турции ничего не останется, кроме как отказаться от военной операции, — одно дело наносить удары по боевикам РПК, по курдам, а другое — вести боевые действия в районе присутствия сирийских военных и представителей Дамаска. Это уже будет не что иное, как агрессия против Сирии, — подчеркнул эксперт ФАН. Но в случае, если курды будут пытаться сыграть на интересах Дамаска, выторговать себе какие-то преимущества и затягивать время, то это будет игра с огнем, поскольку турки тоже не готовы ждать — они четко заявили, что намерены провести операцию в Манбидже, и пока сдерживают их лишь два фактора: американское присутствие и договоренности с Россией».

1 Организация запрещена на территории РФ.