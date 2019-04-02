Эксперт объяснил, почему страны НАТО обманули Горбачева

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош, комментируя статью The National Intetest (NI) об обмане НАТО экс-президента Михаила Горбачева, объяснил, какие угрозы для современного мира несет Альянс. Авторы издания напомнили, что страны Запада в 1990 году пообещали советскому лидеру не расширять организацию на восток, но потом не сдержали слово.

В статье подчеркивается, что незадолго до развала СССР президент США Джорж Буш-старший, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, президент Франции Франсуа Миттеран, канцлер Германии Гельмут Коль и главы МИД этих государств заявляли, что бывшие страны Варшавского договора не вступят в Североатлантический альянс.

По мнению издания, после исчезновения «советской угрозы» НАТО лишилась жизненной силы, так что в 1993 году даже обсуждался вариант ликвидации организации. Однако призывы Вашингтона о смене направления деятельности сильно повлияли на мировую общественность, поэтому Альянс продолжил расширение.

Военный эксперт Александр Бартош в комментарии Федеральному агентству новостей согласился с приведенными NI аргументами и объяснил, почему НАТО стала стремительно наращивать оборонный потенциал и вести агрессивную политику в отношении других стран.

«После окончания холодной войны и развала Советского Союза НАТО формально оказалась невостребованной организацией. Если раньше Альянс объяснял свою необходимость наличием так называемой советской угрозы, то теперь она исчезла. Но под давлением американских администраций было решено сохранить НАТО как инструмент глобальной экспансии Запада, прежде всего, США», — заметил Бартош.

По его словам, все это привело к тому, что «в Альянсе произошел целый ряд преобразований — он стал активно вмешиваться в дела различных стран, он решительно действовал при развале Югославии».

«Затем организация поддержала вмешательство Вашингтона в Ирак и Ливию, превратившись в инструмент осуществления жесткого курса США», — добавил собеседник ФАН.

По мнению эксперта, фактически бесконтрольное расширение Североатлантического альянса становится все большей угрозой для международной безопасности.

«Чтобы обывателей хоть как-то убедить в необходимости существования Североатлантического альянса, Западу пришлось придумать сказку о якобы российской угрозе. Во время конфликтов на мировой арене Вашингтон и союзники всегда находят руку Москвы. Развитие НАТО несет серьезную угрозу международной безопасности, Альянс самовольно присваивает себе обязанности других иностранных организаций, в том числе ООН, яркий пример — бомбежка Сербии во время югославского конфликта», — объяснил Бартош.

По словам военного эксперта, Россия должна дать адекватный ответ на все попытки НАТО надавить на наши границы.

«Мы должны защищать север, прежде всего, арктический регион, где развернуты несколько российских военных частей, Калининградскую область, так как самолеты Альянса в последнее время очень часто стали приближаться к нашему воздушному пространству», — подчеркнул он.

Также он напомнил о развертывании военного контингента НАТО и США в Польше и Румынии, что не может не вызывать обеспокоенности.

Накануне военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал ФАН желание НАТО выделить более 260 миллионов долларов в проект по поддержке американских войск в центральной Польше. По его мнению, Альянс открыто превращает Варшаву в «мишень» для российских ракет.