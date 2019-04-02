Путин и Токаев проведут переговоры в Москве

Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве в среду, сообщил Кремль.

Токаев прибудет в Россию с официальным визитом по приглашению российского лидера. Отмечается, что поездка в Москву станет первым зарубежным визитом Токаева после вступления в должность главы Казахстана.

На встрече Путин и Токаев обсудят ряд вопросов, в том числе ключевые темы двусторонних отношений.

«В ходе переговоров будут обсуждены ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, некоторые актуальные вопросы региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства 19 марта. На следующий день Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана.