Мэр Курска Овчаров попросил депутатов об отставке

Курск, 2 апреля. Мэр Курска Николай Овчаров на очередной сессии городского собрания попросил депутатов об отставке, они поддержали его решение.

Глава администрации Курска во вторник предложил депутатам рассмотреть в рамках повестки дня вопрос о его досрочном сложении полномочий. Градоначальник при этом не назвал причину своей отставки. По его словам, решение продуманное и взвешенное.

«Анализируя почти 11 лет работы в администрации, могу сказать, что вместе с депутатами и горожанами немало было сделано. Город наш строился и развивался», — сказал на заседании Овчаров.

Уточняется, что мэр Курска оставит свой пост 8 апреля. Обязанности главы города до назначения нового градоначальника будет исполнять первый заммэра Сергей Малахов.

Напомним, Овчаров был избран главой города третий раз подряд в 2017 году. Проводился открытый конкурс и последующее голосование депутатов горсобрания. До того, как вступить в должность мэра Курска, Овчаров занимал пост заместителя губернатора Курской области и возглавлял комитет по управлению госимуществом.

Накануне стало известно о том, что глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал заявление на отпуск с последующей отставкой. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах республики. На пост руководителя регионального ведомства Кава был назначен в мае 2017 года. Причины отставки министра не уточнялись.

Кроме того, на днях врио губернатора Мурманской бласти Андрей Чибис сообщил об уходе в отставку первого вице-губернатора региона Алексея Тюкавина. В этой должности его заменит Оксана Демченко. Сам первый замгубернатора, который находился на этом посту с 2012 года, вступит в должность советника врио главы области.