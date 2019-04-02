Кремль подтвердил встречу Путина и Нетаньяху 4 апреля

Москва, 2 апреля. Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пройдет 4 апреля в Москве, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, лидеры двух стран проведут краткие рабочие переговоры, а затем сверят часы.

«Достигнута договоренность о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

О планах главы правительства Израиля посетить Москву и встретиться с президентом РФ сообщала ранее пресс-служба израильского премьер-министра. О втором визите с начала 2019 года было объявлено на следующий день после телефонной беседы лидеров двух стран, обсуждавших, согласно информации Кремля, урегулирование ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР).

Ожидается, что одной из главных тем в повестке российско-израильского диалога станет модернизация инструментов взаимодействия во избежание непроизвольных столкновений между военнослужащими двух стран при проведении ими операций в Сирии.

Уточняется, что визит Нетаньяху в Москву состоится за несколько дней до парламентских выборов в Израиле, по итогам которых действующий премьер-министр надеется сохранить свой пост и получить право на создание пятого в политической карьере и четвертого подряд своего правительства.

При этом военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в разговоре с ФАН уточнил, что Нетаньяху сейчас решает как внутренние, так и внешние проблемы Израиля, поэтому его активность и звонок российскому лидеру легко объяснимы. Предстоящие уже совсем скоро парламентские выборы в стране очень важны для израильского премьер-министра, а развитие внешнеполитических отношений также требует от него постоянного внимания.