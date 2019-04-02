Зачем Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Требование Mastercard и Visa по выпуску бесконтактных карт поможет ускорить рост экономики, об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал генеральный директор «VR_Банк» Арсений Полевич.

Бесконтактные карты

Международные платежные системы Mastercard и Visa обяжут российские банки выпускать исключительно бесконтактные карты, которые позволяют оплачивать покупку в одно касание. Об этом говорится в обращениях, которые были получены кредитными организациями.

По информации двух источников РБК в банковской сфере, Mastercard вводит новые правила с 12 апреля 2021 года, Visa — с 13 апреля 2019 года. В «Райффайзенбанке», «Альфа-банке» и банке «Русский стандарт» подтвердили, что знакомы с этими предписаниями.

В свою очередь платежная система «Мир» не планирует вводить такое требование для своих карт.

Разгон роста экономики

По словам Арсения Полевича, несмотря на то что выпуск бесконтактных карт обойдется банкам дороже, можно рассчитывать на возмещение этих затрат путем выплат пользователей за обслуживание карт, а также на растущий спрос на бесконтактные карты в целом. Как известно, Россия входит в десятку стран, в которых безналичная оплата превалирует над наличной.

«Учитывая удобство бесконтактной оплаты, такая реновация поможет не только ускорить торговые процессы на точках, но и гарантировать постепенный дальнейший рост приобретений удобных для клиентов карт. Как известно, с апреля 2021 года все карты должны быть оснащены технологией бесконтактного платежа», — пояснил Арсений Полевич.

Эксперт отметил: несмотря на то что в рамках зарплатной программы выпуск карт с безналичной оплатой невыгоден, банкам придется пойти на уступки. Например, «Альфа-Банк», «Райффайзен-банк» и «Русский стандарт» уже подтвердили свое участие и доложили, что знакомы с предписаниями и требованиями.

«Для некоторых банков выпуск бесконтактных карт в принципе является превалирующим. Например, «ВТБ» за прошедший год выпустил 90% бесконтактных карт, у других банков этот показатель варьируется от 15 до 99%. В большинстве случаев бесконтактные платежи помогают увеличивать импульсные покупки, что выгодно не только торговым точкам, но и экономике в целом. Это увеличивает потребительский спрос, а значит, «разгоняет» рост экономики, что в целом можно назвать крайне положительной тенденцией», — заключил Арсений Полевич.

Еще в марте в Visa сообщали о том, что планируют увеличить сумму покупок, которая не требует ввода ПИН-кода при бесконтактной оплате, до трех тысяч рублей. Новые правила должны вступить в силу уже в середине апреля. Они коснутся всех банков — участников платежной системы. Сегодня сумма лимита — одна тысяча рублей.