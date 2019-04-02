Сборник стихов Владислава Русанова представили в Донецке

Презентация поэтического сборника депутата Народного совета Донецкой народной республики, заместителя председателя правления Союза писателей ДНР Владислава Русанова «Отвори мне уста» состоялась в Донецке. Мероприятие прошло в научно-технической библиотеке Донецкого национального технического университета, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В книгу вошли поэтические тексты зампреда СП ДНР за последние 30 лет. В беседе с корреспондентом ФАН Русанов рассказал, что стихотворений в сборнике не так много — 52. Но это число не случайно, ведь именно в 52 года он решил выпустить первый сборник стихов. Широкая публика знает Русанова как писателя-фантаста и переводчика.

По словам собеседника ФАН, тематически поэзия разбита в сборнике на три раздела: стихи, написанные Русановым к своим художественным прозаическим книгам или появившиеся после прочтения книг других авторов; романтический блок; гражданская лирика, начинающаяся стихотворением «Вальс обреченных». Этот раздел — самый большой по объему.

«Для меня этот сборник — первая в жизни книга, изданная за свой счет. Такой вот оригинальный опыт на старости лет. И первая книга, изданная в Донецке. Я не могу сказать, что в восторге, но в жизни нужно попробовать все», — заявил Владислав Русанов в беседе с ФАН.

Предисловие к сборнику, статью под названием «Время Русанова», написала донецкая поэтесса Анна Ревякина — член СП ДНР, России и Крыма, лауреат многих литературных конкурсов. Заключительное слово принадлежит председателю правления СП России Николаю Иванову.

Первые два раздела сборника иллюстрировал известный донецкий художник Марат Магасумов, третий раздел сопровождается рисунками городских пейзажей Донецка авторства дочери поэта Анастасии Русановой.

На встрече присутствовали преподаватели и студенты ДонНТУ, в частности ректор вуза Александр Аноприенко и Ирина Филатова, декан горно-геологического факультета, на котором Русанов работал до перехода в Народный совет. Также пришли депутаты НС ДНР — Ирина Костенко, Мирослав Руденко, Федор Березин, также являющийся председателем Союза писателей ДНР.

Встреча прошла в теплой дружественной обстановке, сопровождалась чтением стихов и закончилась автограф-сессией.

Обращает на себя внимание тот факт, что в столице ДНР проходит огромное количество литературных, а также родственных им по тематике и атмосфере мероприятий. В частности, 16 марта прошла презентация сборника рассказов Федора Березина «Очень далекий космос». 29 марта в актовом зале СП ДНР прошло очередное заседание Клуба любителей науки, темой которого стала «Ноосфера. Знать прошлое. Владеть Настоящим. Предсказать будущее». Также 29 марта в культурном центре «Куприн» в Донецке в рамках Вечера славянской культуры состоялась презентация книг кандидата в члены СП ДНР Ладомира Знахаря.

30 марта состоялось общее собрание СП ДНР, в ходе которого обсуждалось принятие в эту организацию новых членов, выдача новичкам удостоверений, а также вручение экземпляров сборника «Пушкина, 30а» авторам вошедших в него произведений. В тот же день в помещении СП ДНР прошло очередное заседание литературного объединения «Логос», в которое входят некоторые члены Союза. Кроме того, 30 марта 2019 года в актовом зале СП ДНР состоялась лекция профессора Вячеслава Теркулова «Донецкий региолект и донецкая словесность».

А 31 марта на бульваре Пушкина в самом центре Донецка прошла выставка работ известного местного кузнеца Виктора Михалева, создающего настоящие шедевры из осколков, гильз и другого страшного «военного» железа. Поддержать мастера пришли представители творческого коллектива «Донбасский характер» во главе с харизматичным членом СП ЛНР Владимиром Чачанидзе в белой рубахе. Владислав Русанов также посетил выставку.

Стоит отметить, что культуре и литературе в частности в ДНР придается большое значение. Так, на днях Федор Березин передал книги от Союза писателей ДНР клубной библиотеке села Степановка Шахтерского района республики. Кроме этого, были переданы подарки раненым ополченцам, проживающим в одном из общежитий города Шахтерска.

Что же касается ближайших мероприятий, то 4 апреля в «Русском центре» состоится презентация книги уроженки Харькова, учившейся в Донецке Светланы Максимовой «Сердце Феникса». В презентации примут участие члены СП ДНР, авторы сборника «Час мужества».

18 мая в конференц-зале СП ДНР представят книги финского публициста, писателя Йохана Бекмана «Последняя пуля» и «Война Вилли» — о добровольцах из Финляндии, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе.