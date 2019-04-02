Песков рассказал, что вопрос кредита для Белоруссии прорабатывается

Москва, 2 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о предоставлении Белоруссии кредита на сумму в 600 миллионов долларов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во время общения с представителем Кремля журналисты попросили его прокомментировать информацию о предоставлении Россией кредита Белоруссии на сумму 600 миллионов долларов. Они поинтересовались, как было принято это решение. Однако Песков подчеркнул, что вопрос еще прорабатывается.

«Этот вопрос, как и множество других вопросов, связан с сотрудничеством России и Белоруссии и с продолжающейся поддержкой — и прямой, и опосредованной — наших белорусских коллег со стороны Москвы», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что эти темы постоянно стоят на повестке дня двусторонних переговоров. В частности, кредит для Минска обсуждался на недавних переговорах президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи. Переговоры продлились не один час, напомнил Песков.

«Этот вопрос [600 миллионов долларов для Белоруссии] обсуждается, — уточнил представитель Кремля. — Я не стал бы сейчас делать на этот счет официальных заявлений, решение пока не принято. Вопрос находится в проработке, в свое время мы сделаем соответствующее заявление».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия и Белоруссия на данный момент ведут переговоры для подписания межгосударственного соглашения о выделении кредита Минску.