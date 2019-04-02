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«Нафтогаз» планирует привлечь до миллиарда долларов китайских инвестиций

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«Нафтогаз» планирует привлечь до миллиарда долларов китайских инвестиций

Киев, 2 апреля. Украинская компания «Нафтогаз» намерена привлечь до одного миллиарда долларов китайских инвестиций, сообщила пресс-служба корпорации.

Согласно заявлению компании, «Нафтогаз Украины» и государственное экспортное кредитное агентство Китая Sinosure подписали меморандум о предоставлении украинской компании страховой квоты на один миллиард долларов.

«Получение страхового покрытия Sinosure не требует государственной гарантии, следовательно, Нафтогаз не будет увеличивать нагрузку на государственный бюджет Украины для привлечения 1 млрд долларов инвестиций в отрасль», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Отмечается, что на первом этапе украинская компания намерена привлечь порядка 160 миллионов долларов. По данным пресс-службы компании, эти средства планируют потратить на реализацию контрактов АО «Укргазвыдобування» с китайскими корпорациями, которые поставляют буровое оборудование и осуществляют буровые работы «под ключ». На втором этапе привлекут 800 миллионов долларов, которые будут направлены на другие проекты «Нафтогаза».

Автор: Данила Копп
Источник: Пресс-служба компании «Нафтогаз Украины»
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