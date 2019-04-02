Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов на российском рынке

Москва, 2 апреля. Китайский бренд Honor, принадлежащий корпорации Huawei, впервые стал лидером по количеству реализованных смартфонов на российском рынке. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные фирмы GfK и ритейлеров.

Отмечается, что по результатам первого квартала текущего года компания Honor продала в России 27,1% смартфонов в штучном эквиваленте. На второй строчке расположился южнокорейский бренд Samsung — 26,5%, а следом идет Apple — 11%.

Также сообщается, что в топ-5 попали китайские Huawei и Xiaomi — 9,2% и 6,1% соответственно.

Уточняется, что Honor смог захватить российский рынок благодаря низким ценам на свои смартфоны, богатому выбору, удачной логистике и маркетинговой поддержке.

Ранее сообщалось, что корпорация Huawei планирует запустить музыкальный сервис в России.