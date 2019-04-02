Послы стран G7 оценили первый тур президентских выборов на Украине

Москва, 2 апреля. Послы стран «Большой семерки» приветствовали выводы ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, касающиеся проведения первого тура президентских выборов на Украине. Об этом сообщает twitter-аккаунт французского председательства в группе поддержки послов G7 в Киеве.

«Послы G7 приветствуют предварительные выводы ОБСЕ/БДИПЧ и отмечают, что первый тур президентских выборов на Украине прошел в конкурентной борьбе, в мирной и безопасной атмосфере. День выборов в целом оценивается позитивно и создает условия для второго тура», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, что в первом туре выборов уверенно лидирует Владимир Зеленский, который по итогам подсчета 90% бюллетеней он набрал 30,26% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой 15,99% избирателей. Поскольку никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов, объявлен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля, передает RT.

Порошенко предложил своему оппоненту принять участие в дебатах. Зеленский ответил, что готов устроить дискуссию, хотя его советник Руслан Рябошапка заявил, что не видит в этом смысла.

Примечательно, что в этих выборах не участвовали примерно 11 млн украинцев, которые проживают в неподконтрольных Киеву районах Донбасса или на момент голосования находились в России. Выборы президента прошли на Украине 31 марта. В МВД поступило более 2,1 тыс. жалоб на нарушения избирательного процесса, возбуждено 39 уголовных дел.