Депутат Госдумы предложил блокировать сериалы с героями нетрадиционной ориентации

Москва, 2 апреля. Депутат Государственной думы Михаил Емельянов предложил ограничивать доступ к ресурсам с зарубежными сериалами, в которых есть персонажи с нетрадиционной ориентацией. Такую инициативу он озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Я считаю, что пропаганду однополой любви надо ограничить не только для детей, но и для подростков и юношества. Конечно же, необходимы меры по ограничению доступа к такого рода продукции, ограничению ее трансляции на наших телеканалах, в средствах массовой информации, Интернете», — заявил Емельянов.

Он уточнил, что выступает именно за блокировку сайтов с соответствующими сериалами.

«По крайней мере там, где отчетливо прослеживаются пропаганда. Там, где это не требуется по сюжету», — пояснил депутат.

Емельянов также отметил, что определять, есть ли в том или ином сериале пропаганда такого рода отношений, должна специальная комиссия.

«По эротике, порнографии — такие комиссии есть», — подытожил первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству.

Напомним, в настоящее время вышеупомянутые персонажи нередко появляются в популярных среди россиян сериалах, в частности «Игре престолов», «Бесстыдниках» и «Анатомии страсти».

Ранее в беседе с ФАН Емельянов также предложил запретить пропаганду чайлдфри в России.