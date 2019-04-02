Ученые России и Австрии разработают первую в мире вакцину от аллергии на кошек​​​​​​​

Москва, 2 апреля. Первая в мире вакцина против аллергии на кошек может появиться уже в 2019 году. Об этом рассказали в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, который занимается разработкой совместно с Венским медицинским университетом.

По словам ректора МГМУ, академика РАН Петра Глыбочко, в настоящее время ученые ведут активную работу над проектом.

«С венским университетом есть хорошие наработки, положительные результаты, которые мы уже апробируем», — рассказал ректор.

В целом для разработки вакцины в рамках проекта Cats Project в России и Австрии были созданы две лаборатории. Как объяснили в МГМУ, всего за все возможные виды аллергии на кошек отвечают восемь аллергенов. Специалисты предполагают, что новый препарат повысит иммунитет человека ко всем веществам, вызывающим реакцию.

Согласно международным исследованиям, в России от аллергии на кошек страдают 50% детей, у них, как утверждают эксперты, может развиться опасная симптоматика, вплоть до летального исхода.

Как сообщали британские ученые, причина аллергии на домашних питомцев кроется в наличии у животного особых видов белка, который попадает на шерстяной покров, содержится в моче и слюне животного. Причина проявления реакции находится в токсине, который заставляет человека чихать и кашлять.

Ранее ученые Копенгагенской университетской больницы в Дании пришли к выводу, что кошки вызывают не только аллергию, но и шизофрению из-за паразита Toxoplasma gondii, который живет в нервных и мышечных тканях животного. Как утверждают специалисты, если человек заразится паразитом, у него разовьется склонность к риску и тревожность.