В партии Меркель дали совет Зеленскому перед вторым туром выборов

Берлин, 2 апреля. В партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель отреагировали на победу Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов на Украине.

По мнению председателя парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Давида Вадефуля высокий процент голосов за Зеленского связан с недоверием украинских граждан к нынешнему президенту Петру Порошенко и к Юлии Тимошенко.

Перед вторым туром Вадефуль порекомендовал шоумену конкретизировать программу.

«Зеленский должен в течение следующих трех недель до голосования конкретно указать, за что он выступает и какая команда политиков будет его поддерживать», – пояснил он в своем заявлении, опубликованном на сайте ХДС/ХСС.

Вадефуль подчеркнул, что Украина в «ее тяжелой экономической и социальной ситуации

не может позволить себе полагаться на неопытное руководство «в конфликте с Россией». Еще один момент, на который указал немецкий политик, связан с поддержкой предвыборной кампании Зеленского Игорем Коломойским. В связи с этим Вадефуль поинтересовался, как шоумен собирается бороться с олигархами.

Как сообщалось ранее, выборы президента прошли на Украине 31 марта. После обработки 97,48% бюллетеней в ЦИК страны заявили, что Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко гарантированно проходят во второй тур выборов. По последним данным, Зеленский получает 30,24%, Порошенко — 15,93%, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 13,39%. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты, сообщает газета «Взгляд». По украинскому законодательству, словесную дуэль могут провести 19 апреля, в последнюю пятницу перед днем повторного голосования.

Иностранные СМИ не удивились победе Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов на Украине, но оказались в замешательстве, отмечает Infox. Не скрывали своего удивления и многие политологи. Так, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН отметил, что до последнего висел в воздухе вопрос, кто из политиков попадет во второй тур.