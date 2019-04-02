Нетаньху планирует встретиться с Путиным в четверг

Тель-Авив, 2 апреля. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху собирается встретиться в четверг в Москве с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба израильского премьер-министра.

О втором визите с начала 2019 года было объявлено на следующий день после телефонной беседы лидеров двух стран, обсуждавших, согласно информации Кремля, урегулирование в Сирии.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится с президентом России Владимиром Путиным в этот четверг в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из главных тем в повестке российско-израильского диалога — модернизация инструментов взаимодействия во избежание непроизвольных столкновений между военнослужащими двух стран при проведении ими операций в САР.

Ранее РИА Новости сообщили со ссылкой на источники в дипломатических кругах, что стороны работают над тем, чтобы детализировать и документально зафиксировать соответствующие договоренности.

Уточняется, что визит состоится за несколько дней до парламентских выборов в Израиле, по итогам которых Нетаньяху надеется сохранить свой пост и получить право на создание пятого в политической карьере и четвертого подряд своего правительства.