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Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей

Москва, 2 апреля. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о наделении суда правом при вынесении решений об усыновлении ребенка отступать от норм законодательства, которые лишают соответствующей возможности лиц с определенными заболеваниями, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В частности, речь идет об утвержденном правительством перечне, в который в том числе входят ВИЧ и гепатит С. 

При принятии такого закона соответствующие исключения будут делать только «в случаях, когда лицо, желающее усыновить ребенка, проживает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений», с учетом интересов усыновляемого и «заслуживающих внимание обстоятельств».

Депутат Анна Кувычко

О данной инициативе в беседе с корреспондентом ФАН рассказала депутат Анна Кувычко.

«Ключевыми в этом законопроекте являются два аспекта — дети уже проживают в данной семье, а решение [об усыновлении] принимается судебным органом», — заявила член комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

По словам парламентария, инициированные правительством поправки в Семейный кодекс РФ направлены в первую очередь на установление возможности для граждан с заболеваниями из перечня подать заявление на усыновление.

«В данном случае мы говорим не о перечне, а об индивидуальном подходе к каждой семье. Окончательное решение всегда будет зависеть от судебного органа», — подытожила Кувычко.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей

Автор: Алена Разживина
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