Бывший владелец «Спартака» рассказал о возможных тренерских перестановках

Москва, 2 апреля. Бывший президент и владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с Федеральным агентством новостей оценил работу главного тренера красно-белых Олега Кононова.

«То, что Кононов — неудачный выбор для «Спартака», я говорил с самого начала. Недавно была опубликована статистика, согласно которой при нем команда чуть ли не больше всех очков набрала. Только я вижу в этом не столько его заслугу, сколько следствие судейских ошибок, которые признает и руководитель судейского корпуса. На мой взгляд, летом смена тренера была бы логичным шагом», — считает менеджер.

По его мнению, исключать возвращение в «Спартак» Валерия Карпина нельзя, но такую вероятность Червиченко оценил невысоко.

«Карпин заметно прибавил, особенно в тренерской мысли, получил необходимый опыт. Это уже не тот Карпин, который с директорской должности пришел на тренерский мостик. Думаю, что такой сценарий возможен, но маловероятен: его отношения с Федуном (владелец «Спартака» Леонид Федун — прим. ФАН) делают возвращение в «Спартак» маловероятным при нынешнем руководстве клуба», — заявил экс-президент.

Кононов возглавил московский «Спартак» в ноябре прошлого года после отставки главного тренера команды Массимо Карреры. Под его руководством красно-белые после 21 тура с 36 очками занимают пятое место и отстают от лидирующего в таблице «Зенита» на 8 очков. «Ростов» под руководством Карпина имеет в активе 32 очка и занимает шестую строчку.