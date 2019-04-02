Муждабаеву пришлось извиняться за призыв к революции из-за победы Зеленского

Киев, 2 апреля. Заместитель гендиректора крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев принес извинения за призыв стрелять в избирателей кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Пост с извинениями он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Муждабаев опубликовал у себя в соцсети пост, в котором указал, что у действующей власти нет шансов на победу во втором туре, напомнил «Царьград».

«Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%. Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять», — написал украинский журналист.

Позже администрация Facebook удалила сообщение, сообщил Муждабаев.

Во вторник Муждабаев стал оправдываться за свой провокационный пост, заявляя, что «не имел в виду никаких призывов к стрельбе внутри Украины».

«Я приводил это как вариант крайне негативного развития событий в случае, если избранная большинством граждан власть после президентских и парламентских выборов попробует «восстановить отношения» с Россией», — написал украинский журналист в своем аккаунте.

Журналисту пришлось извиняться за призыв к революции из-за победы Зеленского в первом туре выборов, согласно предварительным данным ЦИК.

Он добавил, что дал уже два комментария телеканалам, в которых принес свои извинения всем украинцам за опубликованный в понедельник пост. Журналист также попросил прощения у своих читателей Facebook.

Выборы президента Украины прошли в минувшее воскресенье. Явка составила более 62%.

Центральная избирательная комиссия Украины, обработав 98,03% бюллетеней, сообщила, что по итогам первого тура президентских выборов Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, а действующий глава государства Петр Поролшенко — 15,93%. Второй тур выборов президента Украины запланирован на 21 апреля.