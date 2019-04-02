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Глава ВЭБ доложит Путину о работе госкорпорации

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Глава ВЭБ доложит Путину о работе госкорпорации

Москва, 2 апреля. Глава ВЭБ Игорь Шувалов доложит президенту РФ Владимиру Путину о работе госкорпорации. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, глава РФ во вторник работает в российской столице, в Кремле у него пройдет ряд совещаний и встреч, из которых публичной будет беседа с главой ВЭБ​​​.

Песков уточнил, что Шувалов доложит российскому президенту о работе государственной корпорации, а также об итогах прошлого года.

«Президент, в том числе, получает и информацию от институтов развития, чтобы сверить часы, как они себя ощущают в нынешней реальности», — подчеркнул пресс-секретарь.

Помимо этого, добавил Песков, Путин готовится к предстоящим мероприятиям. Он напомнил, что 9 апреля в Северной столице пройдет Арктический форум.

«Это насыщенное мероприятие «Арктика — территория диалога». Много двусторонних встреч. И сама планерка требует погружения в тему Арктики», — пояснил он.

Напомним, в конце марта этого года глава государства Путин поручил разработать стратегию развития Арктики до 2035 года.

Автор: Юрий Котенок
Источник: Федеральное агентство новостей
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