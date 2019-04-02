Сирия, 2 апреля. Еще трое детей погибли в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Боевики ССА** обезвредили СВУ, обнаруженное в городе Джандарис на северо-западе Алеппо. Один из главарей «Джейш Аль-Иззы» был уничтожен на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили высокопоставленного главаря боевиков на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обезвредила СВУ, заложенное неизвестными в городе Джандарис на северо-западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в южной части Идлиба.

«Джейш Аль-Изза»: понесла потери в столкновениях с САА в Северной Хаме.

Курды: арестовали четырех гражданских лиц на северо-востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: провела разведывательные вылеты в районе Багуза-Фаукани в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: задействовали ВВС для сопровождения военных конвоев в западной части Алеппо.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что на юго-западе от Алеппо были замечены два турецких военных самолета. Отмечается, что они сопровождали военную колонну, которая прибыла в Северо-западную Сирию для укрепления наблюдательных постов Турции, размещенных на границах «Большого Идлиба» по условиям российско-турецкого Меморандума от 17 сентября. Самолеты достигли города Аль-Эйс, после чего покинули воздушное пространство Сирийской Арабской Республики (САР). Напомним, в последнее время Анкара увеличила военное присутствие в Сирии, направив подкрепления на свои КПП в Идлибе, Хаме и Алеппо.

Между тем в кантоне Африн было обнаружено СВУ, заложенное неизвестными. Согласно информации Twitter-канала (HalabTodayTV), боевики протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) наткнулись на бомбу в городе Джандарис, расположенном вблизи границы с Турцией. Взрывное устройство удалось обезвредить. В его установке подозреваются радикалы курдских вооруженных формирований, осуществляющие подпольную деятельность в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Hashtag Syria сообщает о новых стычках между боевиками «Исламского государства»1 и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Столкновения вновь отмечаются недалеко от города Багуз-Фаукани, о захвате которого курды сообщили ранее. Напомним, продолжение боев на данном направлении противоречит заявлению президента США Дональда Трампа о разгроме ИГИЛ1, сделанному им 23 марта. Более того, в ходе разведывательных полетов ВВС международной коалиции были обнаружены новые подземные тоннели, в которых все еще скрываются террористы.

Тем временем Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщает о том, что члены курдской милиции «Асайиш» арестовали четырех мирных жителей в населенном пункте Аль-Хариджа на северо-востоке региона. Предполагается, что задержанные будут направлены на принудительную службу в ряды «демократической армии».

Провинция Идлиб

В южной части региона продолжаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами вооруженной оппозиции. По данным новостного портала Al Masdar News, под ударом правительственных подразделений оказались позиции джихадистов террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, недалеко от города Хан-Шейхун. Как известно, поводом к возобновлению боевых действий для САА послужили непрекращающиеся провокационные обстрелы со стороны боевиков в демилитаризованной зоне, где действует режим прекращения огня.

Провинция Хама

Появились данные о результатах боестолкновений между радикалами «Джейш Аль-Иззы» и Сирийской арабской армией (САА) на севере Хамы. Согласно данным новостного агентства Al Masdar News, боевики выступили инициаторами стычек, организовав атаку на районы, подконтрольные правительственным силам. В ответ артиллерийские дивизионы САА ударили по расположениям джихадистов на окраинах населенных пунктов Кафр-Зета и Аль-Латамина, вследствие чего были уничтожены несколько укрытий боевиков том числе ряд траншей. Кроме того, по информации агентства новостей Shia News Associaton, во время столкновений также был ликвидирован один из высокопоставленных главарей формирования по прозвищу Мохаммед Абдул Рахман Аль-Раи.

Провинция Хасака

В курдском лагере для беженцев «Аль-Хол» продолжает возрастать количество мирных жителей, погибших в результате ухудшения гуманитарной обстановки. Агентство новостей Mena-monitor сообщает о том, что еще трое детей скончались из-за отсутствия своевременного доступа к квалифицированной медицинской помощи. Отмечается, что число детей, умерших вследствие непригодных для жизни условий, а также нехватки еды и медикаментов, достигло 194. Ситуация осложняется тем, что проезд гумконвоев в лагерь существенно затруднен из-за бюрократии и других ограничений, якобы связанных с безопасностью.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)