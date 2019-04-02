В АТОР назвали неплохой инициативой предложение ввести гостиничный сбор

Москва, 2 апреля. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает неплохой инициативой предложение Минфина ввести гостиничный сбор. По ее словам, это даст ресурсы для развития туристической инфраструктуры, однако все зависит от размера этого сбора, и в какие бюджеты он будет поступать.

«В целом налог, который пойдет на развитие инфраструктуры, в первую очередь туристической, — это неплохая мера. Но дьявол в деталях: какой размер, в какие бюджеты пойдет, как им будут распоряжаться, кто его будет платить и так далее», — пояснила Ломидзе НСН.

Напомним, что ранее Минфин предложил включить в Налоговый кодекс России шесть неналоговых платежей, включая гостиничный сбор. Речь идет взимании с каждого туриста до 100 рублей в сутки, начиная с 2023 года. Предполагается, что новый сбор заменит курортный сбор, который сейчас вводится в качестве пилотного проекта на Алтае, в Ставропольском крае, в Краснодарском крае и в Крыму.

Ранее сообщалось о самых популярных услугах, за которые туристы готовы платить дополнительно. Так, например, оказалось, что многие отдыхающие не против дополнительных расходов на бизнес-зал в аэропорту, улучшенное питание в самолете или отеле.