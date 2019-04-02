Шилова горько пожалела, что вписалась в аферу Навального и Соболь

Бывшая территориальная управляющая ООО «Московский школьник» Наталья Шилова призналась, что снялась в «расследовании» видеоблогера Алексея Навального о питании в столичных детсадах и школах ради денег, которые ей в итоге так и не заплатили. А ее бывший начальник Николай Фатеев заметил, что исход ситуации был вполне ожидаемым.

Ложь во спасение и обман ФБК

В видеообращении, опубликованном в соцсетях, Наталья Шилова рассказала, что в конце прошлого года ее сын заболел кишечной инфекцией и на его лечение потребовалось очень много денег. Именно в этот момент к ней в соцсетях обратилась юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, которая заинтересовалась работой Шиловой в «Московском школьнике».

Соболь пообещала Шиловой помочь с лечением ее ребенка в обмен на участие женщины в «расследовании» о нарушениях санитарных норм при организации питания детей в учреждениях Москвы.

Шилова согласилась, о чем впоследствии, по ее словам, горько пожалела, поскольку ее заставили прочитать на камеру готовый текст, информация в котором, мягко говоря, не соответствовала действительности.

«Было много домыслов, различных неточностей, но изменять и вносить правки мне запретили», — рассказала Наталья Шилова.

Она отметила, что во время съемок к ней подходил Навальный, похлопал ее по плечу и сказал, что они «делают важное дело — освобождают Россию».

«Как только вышел этот скандальный ролик, Соболь про меня забыла… Те, кто втянули меня в это, просто бросили меня на растерзание. От других сторонников Навального я услышала угрозы, что если еще раз припрусь в штаб, меня вышвырнут и устроят травлю. Кто-то пустил слух, что этим фейком про умытаз я всех подставила. Но это был их сценарий! Я не хотела этого говорить. А им были нужны сочные подробности. Мне сейчас очень некомфортно, что весь этот ролик чуть ли не мне одной приписывается со всеми этими фактами и фейками», — пожаловалась женщина.

По ее словам, «умытаз» придумал сам Навальный, говоря, что это «круто зайдет» и будет куча просмотров.

«В итоге меня сделали крайней. Меня уволили с работы, я осталась без денег, работы, с больным ребенком… «Московский школьник» подал на меня в суд. У меня нет возможности нанять адвоката… Я поверила Навальному и Соболь. Они меня предали», — призналась Наталья Шилова.

Пешка в чужой игре

«Да, Наталья пошла на этот шаг ради ребенка. Ей пообещали помочь вылечить его и оплатить расходы, связанные с этим. Отчаявшаяся мать поверила им, а поскольку их взаимодействие не было, да и не могло быть документально заверено, женщину, как она сама выразилась «кинули»», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей исполнительный директор «Московского школьника» Николай Фатеев.

Фатеев считает, что «расследование» ФБК о работе его компании шито белыми нитками, и не только потому, что в нем «случайно» оказался бородатый интернет-мем с «умытазом», а потому, что «информатор» Навального начала говорить об ужасах, якобы творящихся на кухнях столичных школ, лишь спустя два года после того, как ушла из сферы питания.

«В «Московском школьнике» Шилова проработала территориальным управляющим всего два месяца, и было это в 2017 году. То есть, если бы она действительно была борцом за справедливость, коим она предстала в «расследовании» Навального, она бы указала мне, руководителю предприятия, на недочеты, которые есть на производстве. Но этого не было», — подчеркнул Николай Фатеев.

После выхода видео, порочащего его работу, «Московский школьник» принял решение подать иск к Наталье Шиловой о клевете.

«Для меня было огромным удивлением, что у меня настолько все плохо на производстве и на складе, как говорила Шилова в «расследовании» Навального. Это было заведомо клеветой. И за такое люди должны отвечать. Признание Натальи в том, что она пошла на это ради денег и что информация, представленная на видео, выдумана ФБК, ситуацию, конечно, не сильно меняет. Но мы будем думать, как быть дальше. Наталья просто оказалась пешкой в чужой игре», — заметил Николай Фатеев.

По его словам, после обнародования «расследования» на ООО «Московский школьник» обрушился шквал проверок Роспотребнадзора и прочих организаций. И все они показали, что работа предприятия отвечает существующим нормам и требованиям.

«Но удар по нашей деловой репутации был нанесен, и за это они должны понести ответственность. А для чего был устроен этот грязный скандал? Это, конечно, вопрос не ко мне. Но не исключаю, что кто-то хотел прорваться в Мосгордуму таким нечестным способом. И если кто-то из команды Навального, несмотря на все разоблачения, все-таки выдвинется, все сразу станет ясно», — добавил Фатеев.

Ранее стало известно, что ООО «Московский школьник» подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному, Соболь и ФБК. Незатейливые «расследователи» почему-то заявили, что судиться с ними решил предприниматель Евгений Пригожин, хотя «Московский школьник» не имеет ни фактического, ни юридического отношения к его комбинату питания «Конкорд».