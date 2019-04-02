Назарбаев уверен, что новый президент Казахстана оправдает его ожидания

Астана, 2 апреля. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что новый глава республики Касым-Жомарт Токаев оправдает его ожидания. Об этом политик рассказал на встрече с жителями родного села Шамалган в Алма-Атинской области.

По словам Назарбаева, у каждого поколения есть задачи и сферы, в которых они должны работать. Он подчеркнул, что, заняв пост главы государства, увидел, что происходит, и решил уделить внимание стратегическим проблемам.

Как пишет издание tengrinews.kz, Назарбаев выразил уверенность, что «Токаев, известный гражданин Казахстана», оправдает его ожидания.

Напомним, Назарбаев сложил полномочия 20 марта. Главой Казахстана стал Токаев, который до этого занимал пост председателя сената, верхней палаты парламента страны. Срок полномочий президента истекает в 2020 году.