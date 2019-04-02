Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Назарбаев уверен, что новый президент Казахстана оправдает его ожидания

102
0 Оставить комментарий

Назарбаев уверен, что новый президент Казахстана оправдает его ожидания

Астана, 2 апреля. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что новый глава республики Касым-Жомарт Токаев оправдает его ожидания. Об этом политик рассказал на встрече с жителями родного села Шамалган в Алма-Атинской области.

По словам Назарбаева, у каждого поколения есть задачи и сферы, в которых они должны работать. Он подчеркнул, что, заняв пост главы государства, увидел, что происходит, и решил уделить внимание стратегическим проблемам.

Как пишет издание tengrinews.kz, Назарбаев выразил уверенность, что «Токаев, известный гражданин Казахстана», оправдает его ожидания.

Напомним, Назарбаев сложил полномочия 20 марта. Главой Казахстана стал Токаев, который до этого занимал пост председателя сената, верхней палаты парламента страны. Срок полномочий президента истекает в 2020 году.

Назарбаев уверен, что новый президент Казахстана оправдает его ожидания

Автор: Алия Садыкова
Источник: tengrinews.kz
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров