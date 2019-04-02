Бастрыкин поздравил председателя СК Белоруссии с Днем единения народов

Москва, 2 апреля. В День единения народов, который сегодня отмечается в России и Белоруссии, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил поздравительную телеграмму своему белорусского коллеге — Ивану Носкевичу. В поздравлении он пожелал успехов в дальнейшей совместной работе ведомств и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

Следственные комитеты России и Белоруссии несколько лет обмениваются опытом среди специалистов и развивают различные сферы взаимодействия, например, образование. Подписанная программа сотрудничества в научно-образовательной сфере позволила проходить курсы повышения квалификации в академиях СК РФ белорусским коллегам. На спецкурсах следователи изучают методику и тактику как расследований, так и организации общей работы следственных органов. Стажируются белорусские коллеги и в Криминалистическом центре российского Следственного комитета.

«В рамках сотрудничества следственных органов Следственными комитетами России, Республики Беларусь и Республики Армения был создан уникальный трехсторонний формат взаимодействия – проведение совместных коллегий. В ходе этих мероприятий стороны обсуждают актуальные вопросы противодействия преступности, расследования преступлений, а также совершенствования международного сотрудничества. Участниками затрагивались аспекты, связанные с направлением запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств — участников СНГ; использование компьютерных технологий в деятельности следственных органов; расследование и предупреждение преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. В текущем году планируется очередное заседание коллегий в этом формате», — сообщила представитель СК России Светлана Петренко.

Проводят ведомства и общие спортивные мероприятия, например, матчи по мини-футболу. Также запланированы культурные мероприятия, помогающие всесторонне развивать молодых следователей.