Малышева усомнилась в пользе гематогена​​​​​​​

Москва, 2 апреля. Аллерголог и гастроэнтеролог Татьяна Бандурина полагает, что россиянам лучше воздержаться от употребления гематогена, поскольку никакой пользы этот продукт не приносит, а наоборот — может быть опасен для здоровья. Прокомментировала заявление специалиста телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева.

Бандурина ранее заявила, что категорически не рекомендует употребление гематогена в пищу. По ее словам, в настоящее время батончик уже не содержит коровью кровь, как это было в Советском Союзе, а состоит «в основном из сахара и других наполнителей». Она подчеркнула, что данный продукт не приносит никакой пользы, это обыкновенный снэк, быстро утоляющий голод и резко повышающий уровень глюкозы, что «позволяет испытать определенное удовольствие».

Заявление гастроэнтеролога прокомментировала в разговоре с Nation News доктор медицинских наук Малышева. Она подчеркнула, что большое значение имеют компоненты, входящие в состав гематогена, к примеру, альбумин. По ее словам, присутствие этого вещества в продукте означает содержание в нем белка. При этом она усомнилась в том, что гематоген приносит большую пользу организму.

«Лекарством он (гематоген. — Прим. ФАН) не был никогда. Там всегда было много сахара. Таким образом, гематоген — это просто продукт питания», — сказала она.

Напомним, накануне стало известно, что американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену. В своем материале под названием «Как Россия полюбила сладкие батончики, сделанные из крови» Хей рассказал читателям о том, что гематоген во времена Советского Союза был своеобразной заменой привычным конфетам и шоколаду. Однако, отметил журналист, мало кто знал, из чего на самом деле сделано лакомство.