Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении штрафов за загрязнение водоемов

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, направленные на повышение штрафов за несоблюдение правил использования и охраны водных объектов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ был инициирован Законодательным собранием Санкт-Петербурга.

В частности, за нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, проектом предусматривается увеличение материального наказания для должностных и юридических лиц. Максимальные штрафы при принятии такого закона возрастут до 30 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Документом также предусматривается ужесточение наказания за незаконную добычу песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных ископаемых на водных объектах. Суммы для должностных лиц устанавливаются в пределах 30-40 тысяч рублей, юридических — 100-120 тысяч рублей.

Подобные санкции и к тем и к другим предлагается применять и за осуществление молевого сплава древесины либо нарушение установленного порядка очистки водных объектов от древесины и наносов.

Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение, в случае принятия закона будет наказываться штрафами для должностных лиц до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Аналогичные суммы предусмотрены законопроектом и за загрязнение отходами производства и вредными веществами ледников или водных объектов, содержащих природные лечебные ресурсы или отнесенных к особо охраняемым, местам туризма, спорта и массового отдыха.

Помимо этого, законопроектом предлагается повысить штрафы за нарушение правил водопользования при добыче полезных ископаемых на водных объектах, осуществлении рыболовства, судоходства, прокладке и эксплуатации нефтепроводов. Их максимальная сумма для должностных лиц составит 40 тысяч рублей, юридических — 120 тысяч рублей.

Кроме того, при принятии закона в таких же пределах будет увеличено материальное наказание за нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств.

Свое мнение о законопроекте в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Сергей Вострецов.