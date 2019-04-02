В Германии прокомментировали выдвигаемые СМИ версии крушения самолета Филевой

Москва, 2 апреля. Основных версий крушения самолета на западе Германии, в результате которого погибла председатель совета директоров авиационной компании S7 Group Наталия Филева, в настоящее время нет, они появятся лишь после публикации промежуточного доклада. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Федеральном управлении расследования авиационных происшествий (BFU).

По имеющимся данным, на сегодняшний день нет версий, которые бы рассматривались как первостепенные.

Ранее СМИ сообщили, что бизнес-джет Epic LT концерна «Глобус» с сооснователем авиакомпании S7 Наталией Филевой потерпел крушение в Германии, согласно предварительной информации, из-за ошибки пилота. По мнению специалистов, скорее всего, командир воздушного судна допустил ошибку во время посадки. Он якобы снизил скорость до предельной отметки, в результате самолет угодил в плоский штопор. Эксперты полагают, что после этого летчик потерял контроль над управлением самолета.

Напомним, в авиакатастрофе в Эгельсбахе Филева разбилась вместе со своим отцом Валерием Карачевым. Как сообщал «КоммерсантЪ», она совершала европейское турне на бизнес-джете Gulfstream G550. Однако по причине того, что в Германии посадку надо было осуществить на частном небольшом аэродроме, Филева решила пересесть на шестиместный одномоторный самолет Epic LT.

Сотрудник Службы безопасности полетов Германии указывал на то, что перед посадкой пилот не сообщал о каких-то неисправностях и проблемах на борту.