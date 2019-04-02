Глава парламента ЦАР принял нового посла России Титоренко

Банги, 2 апреля. Глава парламента Центральноафриканской Республики Лоран Нгон Баба принял нового посла России Владимира Титоренко.

Российский дипломат встретился с председателем Национального собрания ЦАР накануне, это его первый визит в африканское государство после вступления в должность.

Титоренко выразил благодарность главе парламента ЦАР, собеседники в ходе встречи высоко оценили сотрудничество между двумя странами. По словам российского посла, он передал представителю африканской страны приглашение посетить конференцию по развитию парламентаризма, которая запланирована на июль текущего года. Кроме того, как отметил Титоренко, запланирован саммит Россия-Африка.

Дипломат подчеркнул, что Россия и ЦАР в настоящее время работают над проектами по разным направлениям. Москва, по его словам, формирует делегацию из представителей государственных компаний и бизнесменов для визита в африканское государство.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил нового посла России в ЦАР в середине января текущего года. Титоренко сменил на этом посту Сергея Лобанова.

В Центральноафриканской Республике не первый год идет гражданская война. Столкновения между вооруженными формированиями привели к росту преступности, насилия, затяжному социально-экономическому кризису и многочисленным жертвам среди мирного населения.

Благодаря усилиям России и активной организационной помощи правительства Судана в августе 2018 года в Хартуме состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. По итогам встречи было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения, которое стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в республике. Кроме того, участники встречи подписали декларацию, которая предполагает совместную работу по примирению при содействии России, Евросоюза и международных организаций.