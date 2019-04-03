Сирия, 3 апреля. Силы SDF начали массовый насильственный призыв в свои ряды, в Идлибе идут протесты против «правительства» «Тахрир аш-Шам», стало известно, где «Белые каски» разместили запасы химического оружия в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: стали причиной протестов в Идлибе.

Курды: проводят кампанию по насильственному призыву в SDF в Хасаке, заявили об обнаружении скрывающихся в пещерах групп террористов ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Боевики атаковали колонну сил безопасности и отряд «Шабихи» между Барзой и Аль-Уруруром, о чем сообщает портал Dieralzorfreeradio. В сообщении в Twitter (@Deirfree) указано, что в результате столкновения есть как убитые, так и раненые. В настоящее время данная информация требует подтверждения.

Провинция Алеппо

Силы внутренней безопасности САР захватили ячейку ИГИЛ1, миссия которой состояла в том, чтобы убивать мирных жителей и взрывать бомбы в Манбидже, о чем сообщает Twitter-аккаунт Rojava Resistance (@RojavaCudi).

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр эз-Зор курдские силы продолжают поиск и уничтожение уцелевших боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Как сообщает Sky News Arabia, пресс-секретарь проамериканских формирований SDF Мустафа Бали объявил, что несколько небольших групп террористов были обнаружены скрывающимися в пещерах в районе Аль-Багуза. Кроме поиска террористов, курдские силы занимаются разминированием местности после уничтожения ИГ, уверяет представитель «Демократических сил».

Провинция Идлиб

Жители Идлиба продолжают митинги против присутствия террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция боевиков, подконтрольная запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре1») и созданного ими «правительства национального спасения». Как сообщают источники в Twitter (@Salah_Addin_), причинами недовольства мирного населения стали бесконечные грабежи и рэкет со стороны террористов.

Между тем ООН отправила гуманитарный конвой для жителей провинции Идлиб. Как сообщает египетское агентство El Sayda, конвой из 24 грузовиков вошел на территорию Сирии из соседней турецкой провинцией Хатай через пропускной пункт «Гило Гусу».

Источники в Twitter (@syrian_endgame) опубликовали карту предполагаемых точек производства и распространения боевых отравляющих веществ на территории Идлибской зоны деэскалации. Из данных источников следует, что оппозиционные «Белые каски» непосредственно связаны с размещением химоружия. Запасы химических веществ размещены в Джиср аш-Шугуре (там же расположен один из штабов «Белых касок»), Маарет Мисрине к северу от Идлиба, Сармине и Кафр-Зите. Следует отметить, что о подготовке боевиков к новой провокации с химоружием ранее заявляло Минобороны РФ.

Провинция Хама

Согласно данным Halab Today TV, силы САА обстреляли из артиллерии позиции боевиков в деревнях Хавиз и Хорт.

Провинция Хасака

Курдские силы начали кампанию массовых арестов для насильственного призыва в свои ряды на территории провинции Хасака. Как сообщают источники в Twitter (@HarbiehNadie), перед штабом «Демократических сил Сирии» (SDF) собралось большое количество местных жителей, которые требовали освободить членов их семей.

Как сообщает сирийское агентство Al Manar, за последние двое суток на территории Хасаки под насильственный призыв попали не менее 500 человек. Напомним, несколько дней назад представители Пентагона заявляли, что намерены значительно увеличить боеспособность SDF и увеличить численность курдских сил вдвое, до 121 тысячи человек. Сразу же после этих заявлений курды активизировали кампанию по насильственному призыву местных жителей в свои вооруженные формирования.

В городе Рас аль-Айн, который находится на границе с Турцией, курдские силы занимаются обустройством окопов и линии укреплений, сообщают новостные источники в Twitter (@MasarPressNet). Фортификационные работы связаны с тем, что вскоре может начаться новая военная операция Турции против вооруженных формирований курдов на севере Сирии.

Курдские силы безопасности «Асаиш» демонтировали два СВУ в деревне Кишка в окрестностях города Аль-Джавадия, сообщают курдские источники в Twitter (@RojavaCudi).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)