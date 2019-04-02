Советник Зеленского назвал дебаты с Порошенко бессмысленными

Киев, 2 апреля. Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах с Петром Порошенко. По его словам, любая политическая дискуссия, вероятнее всего, сведется к обычной перепалке.

«Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам», — отметил Рябошапка, выступая в эфире «Общественного телевидения».

Советник Зеленского добавил, что если Порошенко считает Зеленского «марионеткой» олигарха Игоря Коломойского, тогда ему стоит устроить дебаты именно с ним.

Напомним, что ранее Порошенко заявил о необходимости провести дебаты с Зеленским во втором туре выборов. Зеленский уже ответил, что готов к этому.

По итогам подсчета 90% бюллетеней в первом туре лидирует Владимир Зеленский, который смог набрать 30,26% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой 15,99% избирателей. Поскольку никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов, объявлен второй тур выборов, который пройдет 21 апреля.

Примечательно, что в этих выборах не участвовали примерно 11 млн украинцев, которые проживают в неподконтрольных Киеву районах Донбасса или на момент голосования находились в России. Выборы президента прошли на Украине 31 марта. В МВД поступило более 2,1 тыс. жалоб на нарушения избирательного процесса, возбуждено 39 уголовных дел.