Аваков предупредил о росте напряжения на Украине из-за второго тура выборов



Киев, 2 апреля. В МВД Украины заявили о возможном нарастании напряжения при проведении второго тура выборов президента страны. Об этом заявил глава министерства Арсен Аваков.

По его мнению, по мере продвижения к результату выборов политические столкновения и дебаты будут нарастать.

«И этот факт приходится констатировать», — заявил он в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

При этом министр заверил, что МВД обеспечит безопасность во время второго этапа голосования.

Как сообщалось ранее, выборы на Украине прошли 31 марта. Сегодня украинский ЦИК заявил, что шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% бюллетеней гарантированно проходят во второй тур выборов. По последним данным, Зеленский получает 30,24%, Порошенко — 15,93%, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 13,39%. Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

В МВД Украины сообщали о более чем двух тысячах нарушениях избирательного процесса в день выборов. Возбуждено 39 уголовных дел. Накануне Аваков в эфире местного телеканала «Прямой» сообщил о о кибератаках на избирательную систему Украины. По словам министра, они якобы осуществлялись с IP-адресов, зарегистрированных в России и Киеве. Однако, как подчеркнул он, нет никаких оснований полагать, что украинская избирательная система «будет дискредитирована».

Отметим, что в первом туре выборов не смогли проголосовать почти 11 млн украинцев. Это произошло из-за отказа Киева открывать избирательные участки в России, а также отказа проводить выборы в Донбассе. Кроме того, украинские власти отказались пускать на выборы 24 наблюделя из РФ.