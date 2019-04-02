США посулили производителю беспилотников из РФ 200 млн долларов за переезд в Нью-Йорк

Москва, 2 апреля. Американские власти посулили российской компании ADA Aerospace, которая занимается разработкой беспилотников, порядка 200 миллионов долларов инвестиций для производства в Соединенных Штатов ее аппаратов, сообщили в организации. Помимо этого, американская сторона пообещала предоставить недвижимость и льготы для сотрудников.

Департамент экономического развития американского штата Нью-Йорк предложил российской компании построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя компании. По его словам, американские власти готовы обеспечить всестороннюю поддержку с привлечением инвестиций для развития бизнеса.

Представитель ADA Aerospace отметил, что американская сторона готова дать для организации завода до четырех тысяч квадратных метров на первом этаже, обеспечить сотрудников компании недвижимостью, предоставить льготы, гранты и субсидии на переезд и адаптацию в США. Помимо этого, Нью-Йорк предлагает компании 200 миллионов долларов на развитие бизнеса.

«Мы уже подписали ряд соглашений с департаментом экономического развития штата Нью-Йорк», — сказал основатель и глава совета директоров ADA Aerospace Александр Милевский.

В компании отметили, что запуск производства обеспечит в ближайшие пять лет создание около пяти тысяч новых рабочих мест в американском штате.