Артемий Лебедев рассказал об истерике Рынской из-за младенца в самолете

Москва, 2 апреля. Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о встрече в самолете со светской львицей Боженой Рынской, которая была раздражена соседством с младенцем и устроила истерику.

Лебедев отреагировал на заявление Рынской о том, что она «не тупая гламурная рыба, киса с губами и сиськами», а «умная, тонкая, продвинутая и глубокая».

«Подтверждаю», — саркастично подчеркнул он и рассказал о случае в самолете.

Лебедев вместе с женой и младенцем летели из Тель-Авива в Москву. Их посадили на третий ряд, а место во втором занимала Рынска.

«Надо заметить, что Божена по какой-то причине ненавидит детей искренней лютой ненавистью, — обратил внимание дизайнер. — Она увидела младенца и начала кряхтеть и ерзать на своем месте. Каждый микрописк ребенка был ей невыносим, хотя за весь полет он ни разу не плакал».

Он пояснил, что в самолете были свободные места. При возможности людей с младенцами могут пересадить в первый ряд, где есть специальные крепления для люльки. Стюардесса охотно согласилась помочь Лебедевым и пересадила их.

«Получилось, что мы сидели сзади Божены, а оказались спереди, — подчеркнул он в своем телеграм-канале. — И тут резьбу сорвало. У Божены несколько раз изо рта появилось жало, а потом она с шипением спросила у стюардессы: «А эти двое с ребенком действительно летят бизнес-классом, а не из эконома пересели?»

По его словам, светская львица не могла поверить, что «какие-то неотесанные колхозники смогли пронести в самолет младенца и посметь сесть рядом с ней».

Накануне стало известно, что вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска возглавила «Рейтинг травли» медиаперсон. Такие результаты показало исследование компании «Крибрум».