Госдума во втором чтении приняла проект о налоговых льготах для многодетных семей

Госдума во втором чтении приняла законопроект о совершенствовании администрирования отдельных видов налогов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В рамках реализации послания президента России Владимира Путина были внесены три поправки, направленные на поддержку многодетных семей, а также на установление для граждан справедливых земельных налогов. Их авторами выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его первый заместитель Александр Жуков, заместитель Сергей Неверов и председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Мы предлагаем распространить уже действующее для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, на земельный налог. Он также должен быть справедливым и посильным для граждан и не должен меняться. После вступления закона в силу земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене», — заявил парламентским журналистам Володин.

При этом спикер нижней палаты парламента отметил, что эта норма будет распространяться на налоги, которые людям будет необходимо заплатить за 2018 год.

«Таким образом, наши граждане уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки», — добавил председатель Госдумы.

Кроме того, он рассказал о двух других поправках, направленных на реализацию послания.

«Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15 метров», — отметил Володин.

Он также подчеркнул, что «многодетные семьи будут иметь право на вычет «шести соток» при определении налоговой базы по земельному налогу».

«Все льготы будут распространены на налоги, начисляемые за 2018 год», — подытожил спикер Госдумы.

О самом законопроекте в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала депутат Ирина Гусева.

«Изменения [в налоговый кодекс РФ] направлены на снижение административной нагрузки для налогоплательщиков. Документ предполагает упрощенную схему уплаты НДФЛ для индивидуальных предпринимателей. В соответствии с законопроектом сумма налога на доходы физических лиц будет рассчитываться исходя из фактически полученных доходов, а не от предполагаемого дохода», — заявила депутат.

Парламентарий также отметила, что налогоплательщику, состоящему на учете в нескольких налоговых органах, устанавливается возможность предоставлять налоговою декларацию в один налоговый орган по его выбору.