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В Испании объяснили «усталостью украинцев» результаты первого тура выборов президента

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В Испании объяснили «усталостью украинцев» результаты первого тура выборов президента

Мадрид, 2 апреля. Украинцы голосуют на выборах президента страны «утомленными и разочарованными». В стране крайне высокий уровень недоверия населения к правительству президента Украины Петра Порошенко, пишет испанское издание El Mundo.

В Испании прокомментировали итоги первого тура выборов президента Украины, по которым большинство голосов получил комик Владимир Зеленский. Журналисты отмечают, что украинцы разочарованы результатом Майдана, а также действиями руководства, которое он привел во власть. Экономическое состояние страны ухудшилось, а уровень коррупции остался по-прежнему высоким.

«Утомленные и разочарованные», — так описывают социологи чувства украинских избирателей.

По мнению авторов статьи, жители Украины стараются не оглядываться назад, однако действующему правительству больше не доверяют. На данный момент властям доверяют лишь 9% украинцев. Это самый низкий показатель среди всех стран мира.

По мнению испанских журналистов, из-за «усталости украинцев» в первом туре выборов президента наибольшее количество голосов получил Зеленский, потому что его программа напоминает украинцам Майдан в самом его начале.

В Испании объяснили «усталостью украинцев» результаты первого тура выборов президента

Украинцы смотрят в будущее со страхом, уверены авторы материла. За спиной жителей Украины печальный опыт: за последние годы гривна по отношению к доллару подешевела в три раза, инфляция выросла с 0,5% до 8,8%, более двух миллионов человек покинули родину.

По мнению бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичюса, Порошенко войдет в историю страны благодаря получению Украинской православной церковью независимости, однако большинство обещаний он так и не исполнил

«Он похож на нападающего, у которого было много возможностей забить, но столько он забить не смог, и теперь его нужно заменить», — приводит опубликованную в El Mundo цитату Абромавичюса RT.

Накануне в ЦИК Украины заявили, что после обработки 90,11% бюллетеней шоумен Зеленский лидирует по итогам первого тура президентских выборов.

Автор: Катерина Иванова
Источник: El Mundo
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