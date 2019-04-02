Россия в Сирии зафиксировала три нарушения перемирия

Дамаск, 2 апреля. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки три случая нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — пять случаев. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Идлиб – один, Латакия – один, Хама – один», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала пять случаев стрельбы в провинциях Идлиб и Хама.

Как уточнили в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон не проводил гуманитарных акций.

Новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий за истекшие сутки при этом не подписывалось. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима тишины, также не изменилось — 234.

Напомним, Москва всесторонне содействует Дамаску, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом и создания условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома. Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжается с 2011 года. Правительственные войска практически полностью освободили территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Страна приступила к восстановлению инфраструктуры.

Ранее стало известно, что беженцы из «Эр-Рукбана» смогли хитростью вырваться на подконтрольную сирийским властям территорию. После этого они рассказали, что проамериканские вооруженные формирования создали в лагере невыносимые условия.