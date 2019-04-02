Появилась новая версия крушения самолета с совладелицей S7 Филевой

Пилот самолета Epic-LT в котором летела совладелец S7 Наталия Филева, перед посадкой мог совершить маневр уклонения от птиц или дронов, что и привело к катастрофе. Такое мнение высказал Федеральному агентству новостей заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, комментируя крушение воздушного судна.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщала, что ошибка пилота рассматривается как основная версия гибели частного самолета в Германии. Сообщается, что в тот день Наталия Филева использовала одномоторный Epic-LT, так как он мог приземлиться на полосе аэродрома «Эгельсбах» (федеральная земля Гессен, Германия).

На подлете к аэродрому летчик Андрей Дикун запросил разрешение на посадку, после чего сообщил диспетчеру об отключении самолета от системы радиолокационного управления и начал визуальный полет. В тот день видимость и погода позволяли сажать воздушное судно в ручном режиме. Однако через восемь минут Epic-LT упал на территорию частного поля рядом с аэродромом. После удара о землю самолет сразу загорелся, лишая возможных выживших шанса на спасение. По данным «Коммерсанта», летчик максимально снизил скорость, что могло привести к сваливанию самолета в плоский штопор.

«Если судить по представленным фотографиям самолета, по внешним признакам можно заметить, что такое вполне могло произойти. При выполнении третьего или четвертого разворота при заходе на посадку не исключено, что пилот мог прибрать обороты двигателя и создать чрезмерный крен. Но это нужно еще посмотреть, сейчас идет опрос жителей близлежащих районов, очевидцев, руководителя полетов — очень важно собрать по крупицам сведения для того, чтобы определить, что же было первопричиной такого поведения пилота. Он же не самоубийца, в конце концов», — заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

По мнению авиаэксперта, перед посадкой летчик мог совершить резкий маневр уклонения от внезапно возникшего в воздухе препятствия, что и стало роковой ошибкой при малой скорости самолета.

«Сейчас весна, в воздух могли подняться стаей горлицы, голуби какие-то, а может, и перелетные птицы. Кроме того, сейчас активно используются беспилотники, квадрокоптеры и дроны. Вот такое устройство могло оказаться на пути самолета, а пилот совершил резкое движение, чтобы уйти от столкновения. Вот эти моменты действительно могли заставить пилота сделать крутой вираж на малой скорости, что привело к срыву потока на крыле, и самолет потерял опору в воздушном пространстве. А когда малая высота, вывести самолет из такого критического положения не хватает времени, высоты и скорости. Поэтому борт упал «плашмя», — продолжил аналитик.

Как утверждает собеседник ФАН, только сопутствующие факторы могли спровоцировать летчика на нестандартные движения непосредственно перед посадкой. По словам Попова, «психофизиология человека такова, что он сначала сделает, а потом думает, и это естественная реакция на возникшее препятствие».

«И когда высота маленькая, очень тяжело сориентироваться, особенно если нужно очень резко набрать высоту, поддернуть или крен создать больше разрешенного. На малых скоростях и высотах крен более 30 градусов уже начинает создавать критичную обстановку. А вообще, если бы судно заходило с большой инерционной скоростью, то разброс фрагментов был бы значительным, а здесь все лежит в одном месте. Даже винты не погнулись, что говорит о большой вертикальной скорости. Скорее всего, пилот к тому времени уже зафлюгировал (предотвращение авторотации винтов — Прим. ФАН) двигатель, чтобы произвести посадку», — заключил Попов.

Напомним, совладелец S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун погибли в авиакатастрофе 31 марта в Германии. Управление по расследованию авиапроисшествий Германии и Межгосударственный авиационный комитет начали расследование. По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело.