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Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки РФ выпускать только бесконтактные карты

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Visa и Mastercard обяжут банки РФ выпускать только бесконтактные карты

Москва, 2 апреля. Международные платежные системы Visa и Mastercard потребовали от финансово-кредитных учреждений РФ выпускать только бесконтактные карты, которыми можно расплачиваться в одно касание. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в банковской сфере.

По имеющимся данным, Visa потребовала от отечественных банков перейти на бесконтактные карты с 13 апреля текущего года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.

Отмечается, что российская платежная система «Мир» такие требования вводить не собирается. В «Альфа-банке», Райффайзенбанке и организации «Русский стандарт» подтвердили, что получили такие предписания.

По подсчетам специалистов, выпуск бесконтактных карт обходится в полтора или два раза дороже, поэтому новые правила отразятся на банковских учреждениях, выпускающих контактные карты для оптимизации трат, пишет «ФедералПресс».

Ранее Visa сообщила о том, что собирается увеличить сумму покупок по банковским картам без введения ПИН-кода в России в три раза — до трех тысяч рублей.

Автор: Сергей Петров
Источник: РБК
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