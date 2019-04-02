Доллар вырос на Московской бирже до 65,18 рубля

Москва, 2 апреля. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на одну копейку и составил 65,18 рубля.

При этом курс европейской валюты увеличился на две копейки и составил во вторник 73,10 рубля. Как считают эксперты, цена нефти в ближайшие несколько месяцев может вырасти до 80 долларов за баррель смеси Brent, если на рынке возникнет дефицит.

Аналитики считают, что к заметному укреплению рубля это не приведет. Как пишет «Свободная пресса», они прогнозируют, что российская валюта останется на уровне 62−63 за доллар.

Ранее стало известно, сколько будут стоить доллар и евро в 2019 году. В случае, если будут приняты новые ограничения в отношении РФ, аналитики называют комфортным диапазон в 70,5–72,5 рубля за доллар и 82–84,5 за европейскую валюту к началу 2019 года.

Если же санкции не будут жесткими, курсы валют ограничатся ростом в 2–3 рубля к сегодняшним показателям.